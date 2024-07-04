У Норвегії на 30 років засудили нападника на ЛГБТ-фестиваль

Суд у Норвегії визнав винним у тероризмі норвежця іранського походження Заніяра Матапура за напад на ЛГБТ-фестиваль в Осло 2022 року та засудив його до 30 років ув'язнення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Двоє людей загинули та дев'ять отримали серйозні поранення внаслідок стрілянини в трьох місцях, головним чином біля популярного гей-бару London Pub, 25 червня 2022 року.

Окружний суд Осло заявив, що Матапур випустив 10 пострілів з кулемета й вісім пострілів з пістолета в натовп.

Реклама:

Суд зазначив, що Матапур присягнув на вірність терористичному угрупованню "Ісламська держава" та "був радикально налаштований протягом кількох років".

Його 30-річний вирок став найвищим покаранням у Норвегії після зміни законодавства про боротьбу з тероризмом у 2015 році.

Матапур ще може подати прохання про умовно-дострокове звільнення через 20 років, але його можуть звільнити, лише якщо він більше не буде вважатися небезпечним.

У суді був представлений великий відеоматеріал теракту. Вирок не зачитувався в суді, а був розісланий електронною поштою. Як повідомив суд, засуджений попросив, щоб йому зачитали вирок у в'язниці.

Матапур не визнав себе винним. Його оглянув призначений судом психіатр, який дійшов висновку, що під час нападу він був осудним.

Напередодні у Великій Британії чоловіка визнали винним у плануванні нападу на військову базу після того, як його арештували з вибуховим пристроєм на території лікарні.

Раніше ЗМІ повідомили, що кілька військових баз США в Європі були переведені в стан підвищеної бойової готовності на вихідних через побоювання терористичної атаки.

Водночас у Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

У Франції до заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.