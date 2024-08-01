Чешский подросток готовил теракт на прайде в Словакии, его задержали

Чешская полиция задержала несовершеннолетнего гражданина в связи с подготовкой теракта на Rainbow Pride – крупнейшем публичном мероприятии для ЛГБТ+ сообщества в Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

Подростка задержали и взяли под стражу из-за опасений, что он может препятствовать следствию и "повторить преступную деятельность, за которую его преследуют", рассказал главный прокурор города Оломоуц Радим Драгун.

По словам Драгуна, задержанному не объявили подозрение в подготовке теракта на ЛГБТ-марше в Братиславе, поскольку он добровольно воздержался от дальнейших действий. Зато чешская полиция обвиняет его в поддержке и содействии терроризму, а также в "создании, поддержке и продвижении движения, направленного на подавление прав и свобод человека".

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Речь идет о группе в Telegram, участники которой – несколько сотен преимущественно несовершеннолетних – распространяли экстремистские взгляды и планировали теракт.

"Она объединяла людей, которые ругались и радикализировали друг друга, пересылали друг другу неонацистскую символику и, по данным полиции, активно планировали свою первую акцию, которая должна была состояться 20 июля в Братиславе. Во время Марша равенства они хотели убить участников марша" – пишет Deník N.

За эти преступления законодательство Чехии предусматривает до 15 лет заключения, но для несовершеннолетних сроки наказания являются более мягкими.

После задержания подростка пражская полиция заявила, что усилит меры безопасности на местном ЛГБТ-фестивале.

Напомним, в прошлом месяце суд в Норвегии признал виновным в терроризме норвежца иранского происхождения Занияра Матапура за нападение на ЛГБТ-фестиваль в Осло 2022 года и приговорил его к 30 годам заключения.