Сімейні лікарні в Англії вперше за 60 років вийдуть на страйк
Британська медична асоціація (BMA), яка охоплює лікарів загальної практики по всій Англії, переважною більшістю голосів підтримали проведення страйку, вимагаючи покращення умов праці.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Понад 8500 англійських лікарів, які брали участь у голосуванні BMA, підтримали проведення страйку. Вони заявили, що їхні дії можуть тривати місяцями і поставити функціонування Національної служби охорони здоров’я (NHS) на паузу.
Лікарі зокрема вимагають обмежити кількість пацієнтів для прийому на день, реформувати систему направлень і виписування рецептів, заборонити ділитись даними про пацієнтів без їхньої згоди та дозволити лікарням самим визначати, в яких програмах NHS брати участь.
У BMA пояснили, що новий контракт з лікарями загальної практики, який передбачає збільшення фінансування на 1,9% у 2024-2025 роках, означає, що багатьом лікарням буде важко залишатися фінансово життєздатними.
Востаннє лікарі загальної практики вдавалися до страйку в Англії у 1964 році. Це спонукало тодішній уряд Гарольда Вільсона до реформи, зокрема зміни в способі оплати праці сімейних лікарів.
Міністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг заявив, що складна ситуація в системі охорони здоров’я стала наслідком дій попереднього уряду. "Ми вживаємо негайних заходів, щоб найняти додатково 1 000 лікарів загальної практики. Я хочу працювати з лікарями загальної практики, щоб разом відновити NHS", – прокоментував він.
Лікарі в Британії й раніше страйкували, вимагаючи поліпшення умов праці
Раніше повідомляли, що у Британії рівень задоволення державною Національною службою охорони здоров’я (NHS) впав до рекордно низького.