Семейные больницы в Англии впервые за 60 лет выйдут на забастовку

Британская медицинская ассоциация (BMA), которая охватывает врачей общей практики по всей Англии, подавляющим большинством голосов поддержали проведение забастовки, требуя улучшения условий труда.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Более 8500 английских врачей, участвовавших в голосовании BMA, поддержали проведение забастовки. Они заявили, что их действия могут длиться месяцами и поставить функционирование Национальной службы здравоохранения (NHS) на паузу.

Врачи в частности требуют ограничить количество пациентов для приема в день, реформировать систему направлений и выписывания рецептов, запретить делиться данными о пациентах без их согласия и позволить больницам самим определять, в каких программах NHS участвовать.

Реклама:

В BMA объяснили, что новый контракт с врачами общей практики, который предусматривает увеличение финансирования на 1,9% в 2024-2025 годах, означает, что многим больницам будет трудно оставаться финансово жизнеспособными.

Последний раз врачи общей практики прибегали к забастовке в Англии в 1964 году. Это побудило тогдашнее правительство Гарольда Вильсона к реформе, в частности изменения в способе оплаты труда семейных врачей.

Министр здравоохранения Британии Уэс Стритинг заявил, что сложная ситуация в системе здравоохранения стала следствием действий предыдущего правительства. "Мы принимаем немедленные меры, чтобы нанять дополнительно 1 000 врачей общей практики. Я хочу работать с врачами общей практики, чтобы вместе восстановить NHS", – прокомментировал он.

Врачи в Британии и раньше бастовали, требуя улучшения условий труда

Ранее сообщалось, что в Британии уровень удовлетворения государственной Национальной службой здравоохранения (NHS) упал до рекордно низкого.