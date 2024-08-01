СМИ: В прокуратуре ФРГ недовольны освобождением убийцы Красикова в рамках обмена заключенных

В правительстве и правоохранительных органах Германии выразили недовольство тем, как был освобожден осужденный российский убийца Вадим Красиков в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада.

Об этом узнали Frankfurter Allgemeine Zeitung и Bild от своих источников, сообщает "Европейская правда".

По информации FAZ, ключевую роль в обмене с немецкой стороны сыграл министр юстиции Марко Бушманн, который письменно поручил генеральному прокурору Йенсу Роммелю "воздержаться от дальнейшего исполнения приговора" по делу Красикова.

В Федеральной прокуратуре Германии считали, что такое решение должно было бы принять именно Министерство юстиции, пишет издание.

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Поэтому, хотя распоряжение Бушманна было законным, там выразили "разочарование" результатом и считают, что решение не учло интересов родственников убитого Красиковым полевого чеченского командира и является слишком мягким в отношении Владимира Путина.

По информации Bild, среди немецких следователей также "распространяется гнев из-за освобождения убийцы" Красикова.

Немецкие СМИ также утверждают, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет лично встретиться с освобожденными заключенными и вечером в четверг выступить с телевизионным обращением по этому поводу.

Ранее Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.

Напомним, медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией. Среди прочего, накануне в Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.