Українська делегація в Туреччині обговорила ратифікацію угоди про вільну торгівлю
Перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час візиту до Туреччини обговорила з турецьким міністром торгівлі Омером Болатом фіналізацію ратифікації Угоди про вільну торгівлю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Мінекономіки в четвер, 1 серпня.
Українська делегація в Туреччині обговорила, серед іншого, вдосконалення умов взаємовигідної торгівлі, взаємодію українського та турецького бізнесу та продовольчу безпеку й розмінування Чорного моря.
Окремо сторони обговорили запровадження зони вільної торгівлі після ратифікації відповідної Угоди. Відповідне рішення ще має ухвалити український парламент, нагадує Мінекономіки.
"Після ратифікації угоди всі прибережні країни Чорного моря, за винятком Росії, будуть об’єднані в єдиний економічний простір", – зазначила Свириденко.
Іншою темою зустрічі стало недопущення обходу санкцій проти Росії з використанням турецьких компаній.
"Україна очікує, що Туреччина продовжить вживати заходів щодо блокування постачання товарів подвійного призначення, які Росія використовує у військових цілях", – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган підписали Угоду про вільну торгівлю на початку лютого 2022 року під час зустрічі в Києві.
У травні український уряд погодив ратифікацію угоди.
Читайте також, чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.