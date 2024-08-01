Українська делегація в Туреччині обговорила ратифікацію угоди про вільну торгівлю

Перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час візиту до Туреччини обговорила з турецьким міністром торгівлі Омером Болатом фіналізацію ратифікації Угоди про вільну торгівлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Мінекономіки в четвер, 1 серпня.

Українська делегація в Туреччині обговорила, серед іншого, вдосконалення умов взаємовигідної торгівлі, взаємодію українського та турецького бізнесу та продовольчу безпеку й розмінування Чорного моря.

Окремо сторони обговорили запровадження зони вільної торгівлі після ратифікації відповідної Угоди. Відповідне рішення ще має ухвалити український парламент, нагадує Мінекономіки.

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"Після ратифікації угоди всі прибережні країни Чорного моря, за винятком Росії, будуть об’єднані в єдиний економічний простір", – зазначила Свириденко.

Іншою темою зустрічі стало недопущення обходу санкцій проти Росії з використанням турецьких компаній.

"Україна очікує, що Туреччина продовжить вживати заходів щодо блокування постачання товарів подвійного призначення, які Росія використовує у військових цілях", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган підписали Угоду про вільну торгівлю на початку лютого 2022 року під час зустрічі в Києві.

У травні український уряд погодив ратифікацію угоди.

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