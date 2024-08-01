Украинская делегация в Турции обсудила ратификацию соглашения о свободной торговле
Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко во время визита в Турцию обсудила с турецким министром торговли Омером Болатом финализацию ратификации Соглашения о свободной торговле.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Минэкономики в четверг, 1 августа.
Украинская делегация в Турции обсудила, среди прочего, совершенствование условий взаимовыгодной торговли, взаимодействие украинского и турецкого бизнеса и продовольственную безопасность и разминирование Черного моря.
Отдельно стороны обсудили введение зоны свободной торговли после ратификации соответствующего Соглашения. Соответствующее решение еще должен принять украинский парламент, напоминает Минэкономики.
"После ратификации соглашения все прибрежные страны Черного моря, за исключением России, будут объединены в единое экономическое пространство", – отметила Свириденко.
Другой темой встречи стало недопущение обхода санкций против России с использованием турецких компаний.
"Украина ожидает, что Турция продолжит принимать меры по блокированию поставок товаров двойного назначения, которые Россия использует в военных целях", – говорится в сообщении.
Напомним, президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Соглашение о свободной торговле в начале февраля 2022 года во время встречи в Киеве.
В мае украинское правительство согласовало ратификацию соглашения.
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