Украинская делегация в Турции обсудила ратификацию соглашения о свободной торговле

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко во время визита в Турцию обсудила с турецким министром торговли Омером Болатом финализацию ратификации Соглашения о свободной торговле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Минэкономики в четверг, 1 августа.

Украинская делегация в Турции обсудила, среди прочего, совершенствование условий взаимовыгодной торговли, взаимодействие украинского и турецкого бизнеса и продовольственную безопасность и разминирование Черного моря.

Отдельно стороны обсудили введение зоны свободной торговли после ратификации соответствующего Соглашения. Соответствующее решение еще должен принять украинский парламент, напоминает Минэкономики.

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"После ратификации соглашения все прибрежные страны Черного моря, за исключением России, будут объединены в единое экономическое пространство", – отметила Свириденко.

Другой темой встречи стало недопущение обхода санкций против России с использованием турецких компаний.

"Украина ожидает, что Турция продолжит принимать меры по блокированию поставок товаров двойного назначения, которые Россия использует в военных целях", – говорится в сообщении.

Напомним, президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Соглашение о свободной торговле в начале февраля 2022 года во время встречи в Киеве.

В мае украинское правительство согласовало ратификацию соглашения.

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