США виділили 3,5 млрд доларів на військову допомогу Ізраїлю

Сполучені Штати нададуть Ізраїлю допомогу обсягом 3,5 млрд доларів для закупівлі американської зброї.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Держдеп США оголосив, що Вашингтон надає Ізраїлю 3,5 млрд доларів для закупівлі американської зброї та військового обладнання. Йдеться про кошти із затвердженого Конгресом у квітні великого пакета фінансування, у якому затверджували і допомогу для України. Для Ізраїлю у ньому передбачали 14 млрд доларів.

Речник Держдепу у п’ятницю оголосив, що Конгрес проінформували про наміри адміністрації виділити цю допомогу для Ізраїлю.

Реклама:

Оголошення відбулося на тлі посиленої напруги на Близькому Сході і очікуваної атаки Ірану та його проксі-сил на території Лівану проти Ізраїлю у відповідь на вбивство ракетним ударом одного з лідерів ХАМАС, коли той перебував в Ірані.

За неофіційною інформацією, у Білому домі вважають, що бойове угруповання "Хезболла" планує завдати удару по Ізраїлю найближчими днями незалежно від того, що зробить Іран.

США та союзники чинять прямий тиск на Ізраїль, Іран та інші країни, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Також днями у Держдепі заявили, що перемовини щодо перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС – на фінальному етапі.