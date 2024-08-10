США выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь Израилю

Соединенные Штаты предоставят Израилю помощь в объеме 3,5 млрд долларов для закупки американского оружия.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Госдеп США объявил, что Вашингтон предоставляет Израилю 3,5 млрд долларов для закупки американского оружия и военного оборудования. Речь идет о средствах из утвержденного Конгрессом в апреле большого пакета финансирования, в котором утверждали и помощь для Украины. Для Израиля в нем предусматривали 14 млрд долларов.

Представитель Госдепа в пятницу объявил, что Конгресс проинформировали о намерениях администрации выделить эту помощь для Израиля.

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Объявление произошло на фоне усиленного напряжения на Ближнем Востоке и ожидаемой атаки Ирана и его прокси-сил на территории Ливана против Израиля в ответ на убийство ракетным ударом одного из лидеров ХАМАС, когда тот находился в Иране.

По неофициальной информации, в Белом доме считают, что боевая группировка "Хезболла" планирует нанести удар по Израилю в ближайшие дни независимо от того, что сделает Иран.

США и союзники оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта.

Также на днях в Госдепе заявили, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС – на финальном этапе.