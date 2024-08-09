CNN: США вважають, що "Хезболла" готова вдарити по Ізраїлю незалежно від Ірану

Ліванське бойове угруповання "Хезболла" прагне завдати удару по Ізраїлю найближчими днями незалежно від того, що має намір зробити Іран.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на військові джерела у США, пише "Європейська правда".

Як повідомили телеканалу два співрозмовники, знайомі з розвідданими, все більше схоже на те, що "Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю першою.

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За словами одного з джерел, ліванське бойове угруповання просувається швидше за Іран у своїх плануваннях і прагне завдати удару по Ізраїлю найближчими днями.

Іран тим часом, схоже, все ще працює над тим, як він відповість Ізраїлю на вбивство політичного лідера ХАМАС в Тегерані, повідомили телеканалу кілька офіційних осіб.

Один американський військовий посадовець повідомив, що Іран здійснив деякі, але не всі приготування, які США очікували побачити напередодні великого удару по Ізраїлю.

З огляду на близькість Лівану до Ізраїлю "Хезболла" може діяти практично без попередження, сказав другий співрозмовник, знайомий з розвідданими – чого не можна сказати про Іран.

Незрозуміло, чи координують Іран і "Хезболла", головна іранська маріонетка, свої дії щодо можливого нападу на Ізраїль зараз, додало джерело. Серед деяких посадовців існує думка, що вони можуть не до кінця узгоджувати свої дії в майбутньому.

Минулого тижня Ізраїль убив у Лівані військового топкомандира "Хезболли" Фуада Шукра. Наступного дня Ізраїль, як вважається, вбив політичного лідера ХАМАС в Тегерані. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.

Закликаючи до спокою на Близькому Сході, керівники США заявили, що вони та їхні союзники чинять прямий тиск на Ізраїль, Іран та інші країни, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Також близько десятка винищувачів F/A-18 з авіаносця США "Теодор Рузвельт" перелетіли на військову базу на Близькому Сході.