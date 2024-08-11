Байден дав нові пояснення, чому знявся з виборів

Президент Джо Байден у новому інтерв'ю дав найрозлогіше на сьогодні пояснення, чому він вирішив не балотуватися на другий термін.

Це пояснення він дав в ефірі CBS Sunday Morning, пише "Європейська правда".

Байден сказав, що опитування, які були у його розпорядженні, показували перегони нога у ногу, і так було б до останнього, у той час як чимало демократів побоювались, що кандидатура Байдена може негативно вплинути на конгресові вибори в листопаді.

"Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах", – розповів Байден.

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"І я був стурбований, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою. Ви би брали у мене інтерв'ю про те, чому Ненсі Пелосі сказала, чому зробила так – і я думав, що це буде справжнім відволіканням уваги, номер один", – пояснив президент США.

Десятки демократів закликали Байдена передати естафету іншому кандидату, ставлячи під сумнів, чи зможе він перемогти Трампа в листопаді.

Байден сказав, що іншим фактором було "збереження цієї демократії", стверджуючи, що перемога над колишнім президентом Трампом має першорядне значення. Він підкреслив, що "порятунок нашої демократії" важливіший за "особисті амбіції".

Байден вийшов з президентських перегонів наприкінці минулого місяця та швидко підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

За даними свіжого опитування Ipsos, Гарріс випереджає Трампа з результатом 42% проти 37% в загальнонаціональному опитуванні.

Гарріс також випереджає Трампа у трьох найважливіших штатах, які є ключовими для перемоги на виборах 2024 року.