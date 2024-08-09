У Бундестазі не бачать нічого проти використання німецьких танків у Курській області

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Маркус Фабер з коаліційної Вільної демократичної партії не бачить проблеми в тому, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.

Про це він сказав в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Він наголосив, що це вже не німецька зброя.

"Коли вона передається Україні, це українська зброя", – сказав Фабер. Це стосується "всіх матеріалів", включно з основним бойовим танком Leopard 2.

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Згідно з російськими повідомленнями, з вівторка Україна просунулася вглиб російської території в районі Курського кордону. За даними Москви, в атаці беруть участь "до тисячі" українських солдатів, а також десятки танків і бронемашин.

"У зв'язку з нападом Росії на Україну, територія обох держав є зоною бойових дій", – пояснив свою позицію Фабер.

"Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права", – додав він.

У Пентагоні заявили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додали, що і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.