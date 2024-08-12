Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер считает, что наступление украинских войск на российские оккупационные войска под Курском проходит лучше, чем можно было ожидать.

Об этом Фабер написал в субботу в своей соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

По его словам, украинские действия на Курщине заставляют агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке Украины.

"Это ослабляет напряженность на этом участке фронта. Повод говорить о большем количестве Leopard 2", – считает Фабер.

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Кроме того, наступление украинцев показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует, а военное руководство перенапряжено, добавил глава оборонного комитета.

"Это хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным в Международном уголовном суде МУС", – отметил Фабер.

Он подчеркнул, что военная помощь Украине – это лучшая инвестиция в безопасность Германии, которая ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы и предотвращает превращение украинских гражданских в беженцев.

Ранее Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии, комментируя события в Курской области России, утверждает, что Украина имеет право на самозащиту и не только на своей территории.