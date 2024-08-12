Более 700 мигрантов пересекли Ла-Манш в Британию за один день

Более 700 мигрантов на небольших лодках пересекли Ла-Манш в воскресенье, чтобы попасть в Великобританию, что является самым высоким показателем за один день с тех пор, как премьер-министр Кир Стармер пришел к власти с обещанием бороться с контрабандистами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.



По предварительным данным Министерства внутренних дел, опубликованным в понедельник, около 703 человек прибыли в воскресенье на 11 лодках.

Прекращение прибытия малых лодок было ключевым вопросом на всеобщих выборах в Британии в июле.

Через несколько дней после прихода к власти Стармер отменил противоречивую схему депортации мигрантов в Руанду последнего правительства консерваторов.

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Вместо этого Стармер пообещал ликвидировать банды контрабандистов, которые организуют переправку мигрантов и получают тысячи евро с каждого мигранта.

Последние данные появились после того, как Великобританию всколыхнули антимигрантские беспорядки после нападения с ножом 29 июля, в результате которого погибли трое детей. В социальных сетях распространяли ложные сообщения, которые называли нападавшего иммигрантом-мусульманином.

Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон пообещали усилить сотрудничество в борьбе с ростом количества нелегальных мигрантов.

По последним данным, с начала 2024 года количество мигрантов, совершивших путешествие через Ла-Манш, достигло 18 342 человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Центральным элементом иммиграционной политики консерваторов был план депортации искателей убежища из Великобритании в Руанду, который должен был сдерживать мигрантов, однако он так и не вступил в силу.