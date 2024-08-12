Міністр оборони Франції поговорив з Умєровим про ситуацію на фронті
Новини — Понеділок, 12 серпня 2024, 15:22 —
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, темою якої стала розв’язана РФ війна.
Про це Лекорню написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Французький міністр розповів, що під час розмови, зокрема, йшлося про поточну ситуацію на фронті.
"Обговорювали з моїм колегою Рустемом Умєровим розвиток подій на фронті та подальші дії щодо підтримки України з боку Франції", – зазначив він.
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Нагадаємо, у червні французько-німецький концерн KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні.
А у травні Лекорню повідомляв, що Франція поставить Україні нову партію зенітних ракет Aster до системи ППО SAMP/T.
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