Міністр оборони Франції поговорив з Умєровим про ситуацію на фронті

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, темою якої стала розв’язана РФ війна.

Про це Лекорню написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Французький міністр розповів, що під час розмови, зокрема, йшлося про поточну ситуацію на фронті.

"Обговорювали з моїм колегою Рустемом Умєровим розвиток подій на фронті та подальші дії щодо підтримки України з боку Франції", – зазначив він.

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Нагадаємо, у червні французько-німецький концерн KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні.

А у травні Лекорню повідомляв, що Франція поставить Україні нову партію зенітних ракет Aster до системи ППО SAMP/T.