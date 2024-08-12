Министр обороны Франции поговорил с Умеровым о ситуации на фронте

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, темой которого стала развязанная РФ война.

Об этом Лекорню написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Французский министр рассказал, что во время разговора, в частности, речь шла о текущей ситуации на фронте.

"Обсуждали с моим коллегой Рустемом Умеровым развитие событий на фронте и дальнейшие действия по поддержке Украины со стороны Франции", – отметил он.

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Напомним, в июне французско-немецкий концерн KNDS объявил о создании дочернего предприятия в Украине.

А в мае Лекорню сообщал, что Франция поставит Украине новую партию зенитных ракет Aster к системе ПВО SAMP/T.