Министр обороны Франции поговорил с Умеровым о ситуации на фронте
Новости — Понедельник, 12 августа 2024, 15:22 —
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, темой которого стала развязанная РФ война.
Об этом Лекорню написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Французский министр рассказал, что во время разговора, в частности, речь шла о текущей ситуации на фронте.
"Обсуждали с моим коллегой Рустемом Умеровым развитие событий на фронте и дальнейшие действия по поддержке Украины со стороны Франции", – отметил он.
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Напомним, в июне французско-немецкий концерн KNDS объявил о создании дочернего предприятия в Украине.
А в мае Лекорню сообщал, что Франция поставит Украине новую партию зенитных ракет Aster к системе ПВО SAMP/T.
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