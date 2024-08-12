У Туреччині заявляють про ліквідацію 17 бойовиків внаслідок авіаудару по Іраку

Турецькі військові завдали авіаударів на півночі Іраку і "нейтралізували" 17 членів забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК).

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на турецьке міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Туреччина проводить в Іраку транскордонну операцію під назвою Claw-Lock в рамках наступу на бойовиків РПК.

Згідно із заявою турецького Міноборони, бойовики були нейтралізовані внаслідок авіаудару.

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У відомстві підкреслили, що ЗС Туреччини продовжать операції з метою викорінення терористичної загрози в регіоні.

У липні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган казав, що антитерористична операція Анкари проти курдських бойовиків Робітничої партії Курдистану на півночі Іраку та Сирії близька до завершення.

Перед тим Туреччина заявила, що завдала авіаударів по північному Іраку, під час яких ліквідувала 12 членів забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), які там переховувалися.