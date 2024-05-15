Туреччина заявила, що ліквідувала курдських бойовиків під час ударів по Іраку

Туреччина заявила, що завдала авіаударів по північному Іраку, під час яких ліквідувала 12 членів забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), які там переховувалися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони країни заявило, що бойовики РПК були "нейтралізовані" в регіонах Гара та Хакурк на півночі Іраку.

Вживання відомством терміну "нейтралізовані" зазвичай означає "вбиті".

Реклама:

РПК, яка веде повстанську боротьбу проти Анкари з 1984 року, визнана терористичною організацією Туреччиною, Сполученими Штатами і Євросоюзом.

Раніше Туреччина завдала авіаударів по курдських бойовиках у сусідніх Сирії та Іраку у відповідь на чергову атаку на турецькі військові бази в Іраку, внаслідок якої загинули дев'ять її військових, а ще четверо отримали поранення.

Перед цим Анкара заявила, що її військово-повітряні сили "нейтралізували" 26 курдських бойовиків внаслідок ударів в Сирії і на півночі Іраку у відповідь на вбивство солдатів.

У жовтні Туреччина завдала ударів на півночі Іраку після того, як курдське бойове угруповання взяло на себе відповідальність за вибухи біля урядових будівель в Анкарі.

В уряді Туреччини заявляли, що силовики провели майже пів тисячі операцій проти мережі Робітничої партії Курдистану.