В Турции заявляют о ликвидации 17 боевиков в результате авиаудара по Ираку

Турецкие военные нанесли авиаудары на севере Ирака и "нейтрализовали" 17 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкое министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Турция проводит в Ираке трансграничную операцию под названием Claw-Lock в рамках наступления на боевиков РПК.

Согласно заявлению турецкого Минобороны, боевики были нейтрализованы во время авиаудара.

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В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции продолжат операции с целью искоренения террористической угрозы в регионе.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что антитеррористическая операция Анкары против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака и Сирии близка к завершению.

Перед тем Турция заявила, что нанесла авиаудары по северному Ираку, во время которых ликвидировала 12 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), скрывавшихся там.