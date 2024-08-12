В Турции заявляют о ликвидации 17 боевиков в результате авиаудара по Ираку
Турецкие военные нанесли авиаудары на севере Ирака и "нейтрализовали" 17 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкое министерство обороны, пишет "Европейская правда".
Турция проводит в Ираке трансграничную операцию под названием Claw-Lock в рамках наступления на боевиков РПК.
Согласно заявлению турецкого Минобороны, боевики были нейтрализованы во время авиаудара.
В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции продолжат операции с целью искоренения террористической угрозы в регионе.
В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что антитеррористическая операция Анкары против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака и Сирии близка к завершению.
Перед тем Турция заявила, что нанесла авиаудары по северному Ираку, во время которых ликвидировала 12 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), скрывавшихся там.