У Туреччині арештували жінку, яка критикувала блокування Instagram

Турецький суд напередодні заарештував жінку за звинуваченням у розпалюванні ненависті та образі президента після того, як вона розкритикувала блокування соціальної мережі Instagram.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, інформує "Європейська правда".

В інтерв'ю, опублікованому на каналі YouTube минулого тижня, коли додаток ще був заблокований, жінка була однією з кількох перехожих, яких запитали, що вони думають про заборону.

"Це неправильно. Президент не може заборонити Instagram, як йому заманеться", – сказала жінка.

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Вона також розкритикувала президента Реджепа Таїпа Ердогана і тих, хто підтримав заборону.

Арешт у понеділок, санкціонований місцевим судом у місті Ізмір, відбувся після того, як голова турецького наглядового органу з питань телерадіомовлення RTUK розкритикував вуличні інтерв'ю, що транслюються в соціальних мережах, заявивши, що вони "маніпулюють громадською думкою".

Туреччина заблокувала доступ до Instagram 2 серпня за недотримання своїх "законів і правил" і суспільних інтересів.

Вона зняла заборону в суботу після того, як заявила, що додаток погодився співпрацювати з владою, щоб вирішити проблеми, які викликають занепокоєння Анкари.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв про невдоволення роботою соціальних мереж на тлі блокування Instagram.