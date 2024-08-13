В Турции арестовали женщину, критиковавшую блокировку Instagram

Турецкий суд накануне арестовал женщину по обвинению в разжигании ненависти и оскорблении президента после того, как она раскритиковала блокировку социальной сети Instagram.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, информирует "Европейская правда".

В интервью, опубликованном на канале YouTube на прошлой неделе, когда приложение еще было заблокировано, женщина была одной из нескольких прохожих, которых спросили, что они думают о запрете.

"Это неправильно. Президент не может запретить Instagram, как ему заблагорассудится", – сказала женщина.

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Она также раскритиковала президента Реджепа Тайипа Эрдогана и тех, кто поддержал запрет.

Арест в понедельник, санкционированный местным судом в городе Измир, произошел после того, как председатель турецкого надзорного органа по вопросам телерадиовещания RTUK раскритиковал уличные интервью, транслируемые в социальных сетях, заявив, что они "манипулируют общественным мнением".

Турция заблокировала доступ к Instagram 2 августа за несоблюдение своих "законов и правил" и общественных интересов.

Она сняла запрет в субботу после того, как заявила, что приложение согласилось сотрудничать с властями, чтобы решить проблемы, которые вызывают беспокойство Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о недовольстве работой социальных сетей на фоне блокировки Instagram.