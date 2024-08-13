В Австрії кажуть про "величезний ризик" припинення поставок газу з Росії

Міністерство енергетики Австрії стверджує, що можливе припинення постачання російського газу несе ризики для країни, яка все ще залежна від блакитного палива з Росії.

Про це відомство сказало у відповідь на запит Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

В австрійському Міністерстві енергетики кажуть, що поки існує залежність від поставок російського газу, "є величезний ризик відповідного збою поставок з далекосяжними наслідками".

"Ми повинні якомога швидше покласти край залежності Австрії від поставок російського газу", – додали там.

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Згідно зі звітом австрійського уряду, Австрія має можливість замістити російський газ поставками з Італії та Німеччини. Але в разі, якщо вона не зможе цього зробити, до 2026 року заповненість її газосховищ знизиться до 15%.

Канцлер Австрії Карл Негаммер раніше виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив. Водночас його уряд пообіцяв припинити імпорт російського газу до 2027 року в межах реформи енергетичної системи країни.

У першій половині цього року споживання викопного палива в Австрії скоротилося приблизно на 23%, якщо порівняти із середнім попитом у 91 терават-годину до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Австрія має один з найдавніших контрактів на постачання російського газу, який у 2018 році продовжили до 2040-го. Уряд нині вивчає, чи існує можливість розірвати домовленість із "Газпромом" достроково.