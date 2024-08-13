В Австрии говорят об "огромном риске" прекращения поставок газа из России

Министерство энергетики Австрии утверждает, что возможное прекращение поставок российского газа несет риски для страны, которая все еще зависит от голубого топлива из России.

Об этом ведомство сказало в ответ на запрос Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В австрийском Министерстве энергетики говорят, что пока существует зависимость от поставок российского газа, "есть огромный риск сбоя поставок с далеко идущими последствиями".

"Мы должны как можно скорее положить конец зависимости Австрии от поставок российского газа", – добавили там.

Реклама:

Согласно отчету австрийского правительства, у Австрии есть возможность заместить российский газ поставками из Италии и Германии. Но в случае, если она не сможет этого сделать, к 2026 году заполненность ее газохранилищ снизится до 15%.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив. В то же время его правительство пообещало прекратить импорт российского газа до 2027 года в рамках реформы энергетической системы страны.

В первой половине этого года потребление ископаемого топлива в Австрии сократилось примерно на 23% по сравнению со средним спросом в 91 тераватт-час до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Австрия имеет один из самых старых контрактов на поставку российского газа, который в 2018 году продлили до 2040-го. Правительство сейчас изучает, существует ли возможность разорвать договоренность с "Газпромом" досрочно.