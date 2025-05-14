FT: ЄС може запровадити підвищені мита на українські товари з 6 червня

Financial Times підтвердило інформацію, яку початково опублікувала "Європейська правда", щодо зміни мит на українські товари, яке очікується на початку червня.

Про це виданню повідомили поінформовані співрозмовники у ЄС, пише "Європейська правда".

Ще наприкінці квітня "ЄвроПравда" писала, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Співрозмовники газети стверджують, що таке рішення було ухвалене після того, як Польща ініціювала захист фермерів ЄС.

Вони зазначили, що нещодавно представлену країнам-членам ЄС перехідну пропозицію буде значно скорочено – зокрема квоти на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції, яка є критично важливою для українських фермерів і бюджету.

Коли режим безмитної торгівлі було запроваджено у 2022 році, він поширювався на українську продукцію – птицю, пшеницю та цукор, більшість з яких транспортувалась через країни ЄС до Африки та Азії.

Проте фермери та політики у Польщі, Франції та інших країнах ЄС незабаром звинуватили український експорт у зниженні внутрішніх цін. Це питання стало домінуючим у польській політиці.

Як стверджують дипломати, напередодні президентських виборів Варшава звернулася до Єврокомісії з проханням відкласти торговельні переговори з Києвом, щоб зменшити шанси на перемогу націоналістичного опозиційного кандидата Кароля Навроцького.

Двоє дипломатів ЄС також повідомили, що перехідні заходи Єврокомісії передбачають поділ річної безмитної квоти на 12 місячних частин, щоб зменшити імпорт на період переговорів.

За їхніми словами, найбільше постраждають кукурудза, цукор, мед і птиця. Річна квота на кукурудзу скоротиться з 4,7 млн тонн до 650 тисяч тонн. Птиця – з 57,1 тисяч до 40 тисяч тонн, а цукор – зі 109 тисяч до 40,7 тисяч тонн.

Голова комітету з торгівлі Європейського парламенту Бернд Ланге вважає, що це "справді дуже поганий сигнал для України".

Європарламент 8 травня голосував за запровадження пільгового режиму експорту з України сталі та заліза після того, як з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних преференцій для українського експорту в ЄС.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".