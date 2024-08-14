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Выступление экс-премьера Британии сорвал баннер с гигантским салатом – ей это не понравилось

Новости — Среда, 14 августа 2024, 13:28 — Кристина Бондарева

Публичное выступление экс-премьера Британии Лиз Трасс, которая рассказывала о поддержке Дональда Трампа, прервало неожиданное появление баннера с гигантским изображением салата.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел на мероприятии в Саффолке в Англии, где Трасс продвигала свою книгу.

На видеозаписи видно, что когда Трасс говорила о своей поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, из-за кулис сцены начал появляться баннер с надписью "Я разрушила экономику".

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Увидев баннер, Трасс заметно разозлилась и сказала: "Это не смешно". Она сняла свой микрофон и ушла со сцены.

Ответственность за это взяла активистская группа Led By Donkeys, которая рассказала в своем Х (Twitter): "Мы только что посетили протрамповский тур Лиз Трасс с дистанционно управляемым баннером с салатом. Она не сочла это смешным".

Напомним, во время короткого пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра в Британии шутили о том, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера или салат "Айсберг", срок годности которого – 10 дней.

Led By Donkeys ранее прибегали к похожим трюкам с баннером. В начале этого года они сорвали выступление лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа баннером с изображением Путина и надписью "Я люблю Найджела".

В июле этого года Трасс потерпела ошеломляющее поражение на выборах и не прошла в британский парламент.

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Великобритания
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