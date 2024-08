Публичное выступление экс-премьера Британии Лиз Трасс, которая рассказывала о поддержке Дональда Трампа, прервало неожиданное появление баннера с гигантским изображением салата.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел на мероприятии в Саффолке в Англии, где Трасс продвигала свою книгу.

На видеозаписи видно, что когда Трасс говорила о своей поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, из-за кулис сцены начал появляться баннер с надписью "Я разрушила экономику".

Увидев баннер, Трасс заметно разозлилась и сказала: "Это не смешно". Она сняла свой микрофон и ушла со сцены.

We just dropped in on Liz Truss’s pro-Trump speaking tour with a remote-controlled lettuce banner. She didn’t find it funny. 🥬 pic.twitter.com/jtSqaxycfF