Міністр оборони Шаппс і колишня прем’єрка Трасс провалились на виборах у Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс та колишня прем’єрка Ліз Трасс – обоє представники Консервативної партії, що зазнала приголомшливої поразки на виборах, – не пройшли до британського парламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британських ЗМІ.

Шаппс програв лейбористу Ендрю Левіну у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії, де обирався протягом майже двох десятиліть. Левін отримав 19 877 голосів проти 16 078 у Шаппса.

Таким чином Шаппс став набільш високопоставленим членом уряду Ріші Сунака, який зазнав поразки на виборах. Загалом рекордне число – 11 членів чинного уряду Британії – не переобралося.

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Колишня прем'єр-міністерка Ліз Трасс також зазнала приголомшливої поразки у своєму виборчому окрузі на південному заході Норфолку, де вона перемогла у 2019 році з більшістю у 26 195 голосів. Тепер Трасс програла лейбористу Террі Джермі з різницею у близько 600 голосів.

За підсумком виборів 4 липня лейбористи будуть мати більшість у новому складі Палати громад. Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав програш своєї Консервативної партії.

Очікують, що наступним очільником британського уряду стане Кір Стармер, лідер Лейбористської партії. Деталі про нього у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.