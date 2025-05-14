У Туреччині затримали десятки студентів через протест проти ісламського проповідника

Турецька поліція затримала понад 90 студентів у вівторок, 13 травня, у стамбульському університеті Богазічі через протест проти конференції ісламського проповідника Нуреддіна Їлдиза.

Про це із посиланням на заяву губернатора міста пише Reuters, передає "Європейська правда".

У вівторок, 13 травня, студенти виступали проти проведення конференції Нуреддіна Їлдиза – ісламського проповідника, відомого своїми суперечливими поглядами на ранні шлюби. Захід був організований студентським клубом університету.

За даними губернатора Стамбула, загалом було затримано 97 студентів, коли вони спробували прорвати поліцейський кордон на території кампусу.

Він також зазначив, що 13 поліцейських зазнали травм, впавши до п’ятиметрової будівельної ями під час сутичок.

Студенти університетів відіграють активну роль у протестному русі в Туреччині останніми місяцями, зокрема через затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Зокрема на початку квітня кілька тисяч турецьких студентів протестували у Стамбулі та Анкарі проти арешту Імамоглу.

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