В Італії очікують на згоду Росії щодо 30-денного припинення вогню

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час телефонної розмови із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом висловила сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба уряду Італії, пише "Європейська правда".

У вівторок, 13 травня, Мелоні поспілкувалася із турецьким лідером Ердоганом, який нещодавно підтвердив українському президенту Володимиру Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.

Відтак з огляду на це, лідери Італії та Туреччини обговорили дипломатичні перспективи та підтвердили свою підтримку справедливого і тривалого миру в Україні.

Мелоні наголосила на очікуванні, що Росія – як і Україна – позитивно відреагує на запрошення до переговорів на найвищому рівні, погодившись на повне й безумовне 30-денне припинення вогню як конкретний знак готовності до миру.

Як відомо, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент Дональд Трамп заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

13 травня стало відомо, що європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України з очільником Кремля у Туреччині, перш ніж переходити до нових санкцій.