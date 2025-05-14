В Естонії призупинили використання камер розпізнання авто: не вистачає підстав

В Естонії призупинили використання камер розпізнання номерних знаків авто, з’ясувавши, що наразі для цього бракує юридичного підґрунтя.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

13 травня Інспекторат з питань захисту даних надіслав МВС Естонії листа, де наводить аргументи про відсутність достатньої юридичної бази для використання камер розпізнавання номерних знаків авто у рамках превентивної діяльності поліції.

У відомстві заявили, що для використання камер потрібно доповнити відповідні законодавчі акти. Зокрема, потрібно чітко визначити мету ведення бази даних, що збирається завдяки камерам, набір даних, які дозволяється зберігати, період, протягом якого вони зберігаються, відповідального за збереження даних тощо.

Питання набуло розголосу після квітневої публікації Eesti Ekspress про те, що естонська поліція вже понад 10 років користується мережею з 200 таких камер. Щомісячно вони збирають понад 20 млн зображень авто, які потрапляють у базу даних і за потреби спрощують правоохоронцям слідчі дії. Створення системи ніколи публічно не обговорювалось, і з’ясувалось, що чинний прем’єр і останні двоє міністрів внутрішніх справ до цього навіть не знали про її існування.

Очільник МВС Ігор Таро заявив, що використання камер розпізнання номернх знаків призупиняється з 14 травня до внесення необхідних змін у законодавство.

"Зараз стало очевидно, що використання камер розпізнання номерних знаків і зберігання отриманих з них інформації потребує більш точного і грунтовного врегулювання", – сказав він, додавши, що розробку поправок розпочнуть невідкладно.

Раніше естонський суд не знайшов підстав для заборони фотографувати будівлю поліції – попри спроби поліції довести, що теперішня безпекова ситуація виправдовує це.

Нагадаємо, також цього тижня Естонія спрямувала групу поліцейських на кордон Латвії і Білорусі.