Польща підписала контракт на 28 бронетранспортерів Kleszcz

У середу Міністерство оборони Польщі підписало контракт на 28 легких броньованих розвідувальних транспортерів Kleszcz.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Вартість контракту становить 800 мільйонів злотих. "Це початок реалізації рамкової угоди про постачання 286 транспортерів Kleszcz в період з 2026 по 2035 рік", – повідомили в міністерстві.

Підписання контракту з польським консорціумом відбулося на території 1-ї Варшавської бронетанкової бригади у Весої в присутності віцепрем'єр-міністра, глави Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша.

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Під час церемонії глава Міністерства оборони оцінив, що ці машини є "очима і вухами польської армії". "Я хотів би подякувати всім, завдяки кому ця угода стала реальністю. Там, де ми можемо, ми інвестуємо в національну збройову промисловість. Таким чином ми виконуємо наші зобов'язання", – сказав він.

Розвідувальний транспортер Kleszcz є результатом співпраці в рамках консорціуму, до якого входять AMZ KUTNO, Військовий інститут зв'язку (WIŁ), Військовий інститут технічного озброєння (WITU) і Військовий інститут хімії і радіометрії (WICHiR).

Як повідомило Міністерство оборони, виконавчий контракт № 1 включає 28 машин разом з пакетом логістики та навчання, а його вартість становить близько 800 мільйонів злотих.

У міністерстві повідомили, що транспортери Kleszcz надійдуть до розвідувальних підрозділів Сухопутних військ, де вони замінять застарілі пострадянські броньовані розвідувальні машини сімейства БРДМ-2.

Транспортер дозволить динамічно і безперервно добувати і збирати інформацію про противника і оперативну обстановку, а також обробляти її і передавати у вигляді розвідувальних даних на вищий рівень командування.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 13 серпня, підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії.

Це вже другий великий збройовий контракт, який Польща підписала за останні дні. Напередодні підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot вартістю понад 1,2 мільярда доларів.