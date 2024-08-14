Польша подписала контракт на 28 бронетранспортеров Kleszcz

В среду Министерство обороны Польши подписало контракт на 28 легких бронированных разведывательных транспортеров Kleszcz.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Стоимость контракта составляет 800 млн злотых. "Это начало реализации рамочного соглашения о поставке 286 транспортеров Kleszcz в период с 2026 по 2035 год", – сообщили в министерстве.

Подписание контракта с польским консорциумом состоялось на территории 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весое в присутствии вице-премьер-министра, главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша.

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Во время церемонии глава Министерства обороны оценил, что эти машины – "глаза и уши польской армии". "Я хотел бы поблагодарить всех, благодаря кому это соглашение стало реальностью. Там, где мы можем, мы инвестируем в национальную оружейную промышленность. Таким образом мы выполняем наши обязательства", – сказал он.

Разведывательный транспортер Kleszcz является результатом сотрудничества в рамках консорциума, в который входят AMZ KUTNO, Военный институт связи (WIŁ), Военный институт технического вооружения (WITU) и Военный институт химии и радиометрии (WICHiR).

Как сообщило Министерство обороны, исполнительный контракт № 1 включает 28 машин вместе с пакетом логистики и обучения, а его стоимость составляет около 800 млн злотых.

В министерстве сообщили, что транспортеры Kleszcz поступят в разведывательные подразделения Сухопутных войск, где они заменят устаревшие постсоветские бронированные разведывательные машины семейства БРДМ-2.

Транспортер позволит динамично и непрерывно добывать и собирать информацию о противнике и оперативной обстановке, а также обрабатывать ее и передавать в виде разведывательных данных на высший уровень командования.

Напомним, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 13 августа, подписал с американской компанией Boeing контракт на закупку 96 вертолетов AH-64E Guardian Apache для польской армии.

Это уже второй крупный оружейный контракт, который Польша подписала за последние дни. Накануне подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot стоимостью более 1,2 млрд долларов.