У Швейцарії визнали, що їм не вистачає яєць

Міністерство економіки Швейцарії з огляду на нестачу яєць у країні вирішило пом’якшити обмеження на імпорт цього продукту.

Про це йдеться в пресрелізі відомства від середи, 14 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до рішення швейцарського Мінекономіки, з 1 вересня й до кінця року часткову тарифну квоту на імпорт столових яєць збільшать на 7500 тонн – до 24 928 тонн.

Таке рішення, ідеться в пресрелізі, ухвалили на прохання яєчної галузі Швейцарії.

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"Хоча внутрішнє виробництво яєць зросло приблизно на 35% за останні десять років, для задоволення попиту необхідний додатковий імпорт, особливо в періоди високого споживання перед Великоднем та Різдвом", – каже швейцарське Мінекономіки.

Попит на яйця у Швейцарії суттєво зріс у 2020 та 2021 роках, під час пандемії коронавірусу та відповідних змін у звичках споживання.

За підсумками 2022 року швейцарці спожили 186 яєць на душу населення – на два більше, ніж у допандемійному 2019-му.

Раніше на нестачу яєць перед Великоднем скаржились у Норвегії.

А Євросоюз із липня задіяв механізм захисних мит щодо українських яєць та цукру.