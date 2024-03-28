Норвезькі ЗМІ пишуть про дефіцит яєць перед Великоднем, за ними їдуть до Швеції

Дефіцит яєць у норвезьких магазинах під час Страсного тижня змусив жителів країни шукати цей традиційний для великодніх свят товар у сусідній Швецїі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише норвезька газета Nettavisen.

У Норвегії про дефіцит яєць заговорили на початку тижня. Його причиною стало занепокоєння влади щодо перевиробництва цього продукту (раніше фермерам навіть пропонували компенсацію, аби ті виробляли менше яєць), а також спалах пташиного грипу.

Видання стверджує, що шведський торговий центр Nordby, розташований неподалік від кордону з Норвегією і приблизно за 100 кілометрів на південь від Осло, був переповнений "відчайдушними" норвежцями, які намагаються запастися яйцями.

Тоді як у продуктовому магазині Maxi-Mat, розташованому в центрі норвезької столиці, яйця закінчились ще у вівторок, сусідній Nordby був змушений обмежити кількість придбаних яєць до трьох контейнерів по 20 штук у кожному на одну сім'ю.

Як зауважує Nettavisen, у Швеції не лише більше яєць у передвеликодній період – вони також коштують приблизно на 30% дешевше, ніж у Норвегії.

Водночас проблема дефіциту стосується не лише Норвегії. Перед Великоднем ціни на яйця в багатьох країнах світу досягли майже історичного максимуму через високий попит, усе більшу конкуренцію та спалахи хвороб серед птахів.

Приміром, у данській Зеландії знищили 20 тисяч курей, серед яких виявили спалах пташиного грипу.