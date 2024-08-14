В Швейцарии признали, что им не хватает яиц

Министерство экономики Швейцарии, учитывая недостаток яиц в стране, решило смягчить ограничения на импорт этого продукта.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от среды, 14 августа, сообщает "Европейская правда".

Согласно решению швейцарского Минэкономики, с 1 сентября и до конца года частичную тарифную квоту на импорт столовых яиц увеличат на 7500 тонн – до 24 928 тонн.

Такое решение, говорится в пресс-релизе, приняли по просьбе яичной отрасли Швейцарии.

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"Хотя внутреннее производство яиц выросло примерно на 35% за последние десять лет, для удовлетворения спроса необходим дополнительный импорт, особенно в периоды высокого потребления перед Пасхой и Рождеством", – говорит швейцарское Минэкономики.

Спрос на яйца в Швейцарии существенно вырос в 2020 и 2021 годах, во время пандемии коронавируса и соответствующих изменений в привычках потребления.

По итогам 2022 года швейцарцы потребили 186 яиц на душу населения – на два больше, чем в допандемийном 2019-м.

Ранее на недостаток яиц перед Пасхой жаловались в Норвегии.

А Евросоюз с июля задействовал механизм защитных пошлин в отношении украинских яиц и сахара.