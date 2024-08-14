Україна та Литва обговорили можливу співпрацю у розмінуванні і виробництві морських дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом, в ході якої обговорювали можливості співпраці країн.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, на зустрічі йшлося про військову підтримку України, інвестиції в оборонну промисловість.

Також сторони обговорили потенційне промислове співробітництво у сфері технологій розмінування та морських дронів.

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На зустрічі був також присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Напередодні стало відомо, що Лаурінас Кащюнас зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про візит міністра оборони Литви до Києва раніше не повідомлялось.

Литва раніше анонсувала, що в серпні передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини та засоби боротьби з дронами.

Крім того, бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування Міноборони України у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну у вересні.