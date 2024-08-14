Украина и Литва обсудили возможное сотрудничество в разминировании и производстве морских дронов
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом, в ходе которой обсуждали возможности сотрудничества стран.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в X (Twitter), пишет "Европейская правда".
Согласно сообщению, на встрече речь шла о военной поддержке Украины, инвестициях в оборонную промышленность.
Также стороны обсудили потенциальное промышленное сотрудничество в сфере технологий разминирования и морских дронов.
На встрече также присутствовал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Накануне стало известно, что Лауринас Кащюнас встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
О визите министра обороны Литвы в Киев ранее не сообщалось.
Литва ранее анонсировала, что в августе передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, среди прочего, системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами.
Кроме того, боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Минобороны Украины во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину в сентябре.