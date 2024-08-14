У польській армії дозволять довгі бороди й тату

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що найближчими днями будуть внесені зміни до військових статутів, які дозволять солдатам відрощувати довгу бороду й мати татуювання в непокритих місцях на тілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На пресконференції разом з уповноваженим Міністерства оборони Польщі з питань умов військової служби Павлом Матенчуком Косіняк-Камиш оголосив про заплановані зміни до військових статутів.

"До сьогоднішнього дня в статуті зазначено, що солдат може мати бороду до 5 мм, але після рішення дерматолога. Це абсолютно безглуздо", – вважає польський міністр.

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Інша зміна стосується татуювань у солдатів, які нині дозволяється мати тільки на закритих частинах тіла.

Це, за словами Косіняка-Камиша, може викликати дискомфорт у солдатів, які не можуть працювати у спекотну погоду у футболках з короткими рукавами. Крім того, на це скаржаться солдати в розмовах з уповноваженим Матенчуком.

"Ви скажете – дрібниці. Але військові – це 200 тисяч людей. І для них це щоденне життя, щоденний біль чи таке щоденне задоволення і якість функціонування", – підкреслив голова Міноборони Польщі.

Уповноважений з питань умов військової служби уточнив, що зміни до статутів набудуть чинності з 1 вересня.

Згідно з ними, солдатам буде дозволено мати волосся на обличчі, яке повинно бути "акуратним і естетично привабливим" і не заважати виконувати свої завдання. Солдатам також дозволять мати татуювання не лише на прихованих ділянках тіла.

Раніше цього року військовим сухопутних військ британської армії після тривалих дискусій офіційно дозволили носити вуса і бороди, за умови, що вони будуть охайними і доглянутими.

Раніше вуса та бороди дозволили військовим армій Данії, Німеччини, Бельгії, дискусія триває також у Фінляндії.