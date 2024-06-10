Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся

Федеральне дисциплінарне відомство Австрії виписало 3000 євро штрафу підполковнику Збройних сил країни, який кілька разів порушив вимоги щодо довжини волосся військовослужбовців, які перебувають на службі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Heute.

Розпорядження про зовнішній вигляд австрійських військовослужбовців передбачає, що "волосся солдатів має бути коротко підстрижене", причому очі та вуха не повинні бути закриті.

Підполковник, начальник відділу військової безпеки в австрійських Збройних сил чотири рази порушив це положення, до того ж довге волосся збирав у кінський хвіст, що дозволяється тільки жінкам-військовослужбовцям.

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Сам підполковник заявив, що носить довге волосся через переконання, а також "з особистих і сімейних причин", а також "відчуває себе дискримінованим" у порівнянні з військовослужбовицями.

Під час розгляду скарги у Федеральному дисциплінарному відомстві з’ясувалось, що підполковник визначає свою стать як "різноманітну", але в системі Міністерства оборони Австрії зареєстрований як чоловік – отже, на нього також поширюються правила зачіски для чоловіків.

Через це його визнали винним і зобов’язали сплатити штраф у розмірі 3000 євро.

Раніше цього року військовим сухопутних військ британської армії після тривалих дискусій офіційно дозволили носити вуса і бороди, за умови, що вони будуть охайними і доглянутими.

Раніше вуса та бороди дозволили військовим армій Данії, Німеччини, Бельгії, дискусія триває також у Фінляндії.