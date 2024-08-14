В польской армии разрешат длинные бороды и тату

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что в ближайшие дни будут внесены изменения в военные уставы, которые позволят солдатам отращивать длинную бороду и иметь татуировки в непокрытых местах на теле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На пресс-конференции вместе с уполномоченным Министерства обороны Польши по вопросам условий военной службы Павлом Матенчуком Косиняк-Камыш объявил о запланированных изменениях в военные уставы.

"До сегодняшнего дня в уставе указано, что солдат может иметь бороду до 5 мм, но после решения дерматолога. Это абсолютно бессмысленно", – считает польский министр.

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Другое изменение касается татуировок у солдат, которые сейчас разрешается иметь только на закрытых частях тела.

Это, по словам Косиняка-Камыша, может вызвать дискомфорт у солдат, которые не могут работать в жаркую погоду в футболках с короткими рукавами. Кроме того, на это жалуются солдаты в разговорах с уполномоченным Матенчуком.

"Вы скажете – мелочи. Но военные – это 200 тысяч человек. И для них это ежедневная жизнь, ежедневная боль или такое ежедневное удовольствие и качество функционирования", – подчеркнул глава Минобороны Польши.

Уполномоченный по вопросам условий военной службы уточнил, что изменения в уставы вступят в силу с 1 сентября.

Согласно им, солдатам будет разрешено иметь волосы на лице, которые должны быть "аккуратными и эстетически привлекательными" и не мешать выполнять свои задачи. Солдатам также разрешат иметь татуировки не только на скрытых участках тела.

Ранее в этом году военным сухопутных войск британской армии после длительных дискуссий официально разрешили носить усы и бороды, при условии, что они будут опрятными и ухоженными.

Ранее усы и бороды разрешили военным армий Дании, Германии, Бельгии, дискуссия продолжается также в Финляндии.