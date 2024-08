Климатические активисты заблокировали несколько немецких аэропортов

Немецкий аэропорт Кельн-Бонн объявил в четверг утром, что временно прекратил работу после "несанкционированного вторжения".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Аэропорт является одним из самых загруженных пассажирских узлов Германии.

Позже в четверг аэропорт Нюрнберга также подтвердил, что приостанавливает работу из-за протеста активистов.

Реклама:

Климатические активисты "Последнего поколения" пообещали провести демонстрации в нескольких немецких аэропортах на этой неделе.

Eight people in Germany are blocking air traffic at four airports.@AufstandLastGen supporters have been relentless in the past weeks. They have now glued to the tarmac in Berlin, Stuttgart, Nuremberg and Cologne.



DONATE: https://t.co/IDfdJxVjj1#OilKills #FossilFuelTreaty pic.twitter.com/Z5CnUQ8rps