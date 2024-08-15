Климатические активисты заблокировали несколько немецких аэропортов

Немецкий аэропорт Кельн-Бонн объявил в четверг утром, что временно прекратил работу после "несанкционированного вторжения".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Аэропорт является одним из самых загруженных пассажирских узлов Германии.

Позже в четверг аэропорт Нюрнберга также подтвердил, что приостанавливает работу из-за протеста активистов.

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Климатические активисты "Последнего поколения" пообещали провести демонстрации в нескольких немецких аэропортах на этой неделе.

Eight people in Germany are blocking air traffic at four airports.@AufstandLastGen supporters have been relentless in the past weeks. They have now glued to the tarmac in Berlin, Stuttgart, Nuremberg and Cologne.



DONATE: https://t.co/IDfdJxVjj1#OilKills #FossilFuelTreaty pic.twitter.com/Z5CnUQ8rps – Oil Kills (@_oilkills) August 15, 2024

Они поделились видеозаписями блокирования взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кельн-Бонн, а также в Штутгарте.

Группа также заявила, что блокирует движение в Берлине.

"Сейчас на кону миллиарды человеческих жизней. Климатический коллапс уже стал реальностью для многих людей", – написали активисты в соцсети X (Twitter).

"Последнее поколение" было создано в 2021 году – эта отсылка к активистам, которые считают себя последним поколением перед тем, как Земля достигнет переломного момента и разрушится в результате климатического коллапса.

В Германии их протесты в основном сосредоточены на блокировании дорог и взлетно-посадочных полос с целью повлиять на транспортную политику.

На прошлой неделе после акций протеста в нескольких аэропортах Германии полиция обыскала квартиры членов климатической группы "Последнее поколение".

Ранее стало известно, что климатические активисты из группы "Последнее поколение" прекращают свои протесты в Австрии из-за отсутствия успеха.