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Климатические активисты заблокировали несколько немецких аэропортов

Новости — Четверг, 15 августа 2024, 09:51 — Кристина Бондарева

Немецкий аэропорт Кельн-Бонн объявил в четверг утром, что временно прекратил работу после "несанкционированного вторжения".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Аэропорт является одним из самых загруженных пассажирских узлов Германии.

Позже в четверг аэропорт Нюрнберга также подтвердил, что приостанавливает работу из-за протеста активистов.

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Климатические активисты "Последнего поколения" пообещали провести демонстрации в нескольких немецких аэропортах на этой неделе.

Они поделились видеозаписями блокирования взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кельн-Бонн, а также в Штутгарте.

Группа также заявила, что блокирует движение в Берлине.

"Сейчас на кону миллиарды человеческих жизней. Климатический коллапс уже стал реальностью для многих людей", – написали активисты в соцсети X (Twitter).

"Последнее поколение" было создано в 2021 году – эта отсылка к активистам, которые считают себя последним поколением перед тем, как Земля достигнет переломного момента и разрушится в результате климатического коллапса.

В Германии их протесты в основном сосредоточены на блокировании дорог и взлетно-посадочных полос с целью повлиять на транспортную политику.

На прошлой неделе после акций протеста в нескольких аэропортах Германии полиция обыскала квартиры членов климатической группы "Последнее поколение".

Ранее стало известно, что климатические активисты из группы "Последнее поколение" прекращают свои протесты в Австрии из-за отсутствия успеха.

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