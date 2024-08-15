Україна та Молдова домовились консультуватись про вплив нових проєктів на довкілля

Міністри екології України та Молдови Руслан Стрілець та Серджіу Лазаренку в четвер, 15 серпня, підписали Угоду щодо імплементації Конвенції Еспо, яка передбачає консультації в разі транскордонного впливу на довкілля.

Про це, як пише "Європейська правда", український міністр повідомив у Facebook.

Угоду між урядами України та Молдови про імплементацію Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті міністри обох країн підписали в Одесі.

"Підписання цієї Угоди свідчить про нашу політичну волю співпрацювати за європейськими правилами. Тепер маємо чітко визначений порядок консультацій у разі, якщо якась зі сторін запланує проєкт, що може мати транскордонний вплив на довкілля", – пояснив Стрілець.

Реклама:

Голова Міндовкілля України висловив сподівання, що угода не лише поліпшить турботу про довкілля, а й дозволить уникнути проблемних кейсів, як-от у випадку будівництва каналу "Дунай-Чорне море".

"Вирішення цього спору між Україною та Румунією тривало 20 років. У грудні 2023 року наші держави нарешті закрили це питання. Україна та Молдова на шляху до ЄС не можуть допустити схожих кейсів", – нагадав міністр.

Конвенція Еспо – це міжнародний договір, що зобов'язує держави оцінювати вплив на навколишнє середовище комерційних проєктів, якщо вони можуть вплинути на навколишнє середовище іншої держави.

Україна ратифікувала Конвенцію у 1999 році.

Читайте також: Що отримає ЄС від членства України: три аргументи у сфері екології