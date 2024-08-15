Украина и Молдова договорились консультироваться о влиянии новых проектов на окружающую среду

Министры экологии Украины и Молдовы Руслан Стрелец и Серджиу Лазаренко в четверг, 15 августа, подписали Соглашение об имплементации Конвенции Эспо, которая предусматривает консультации в случае трансграничного воздействия на окружающую среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", украинский министр сообщил в Facebook.

Соглашение между правительствами Украины и Молдовы об имплементации Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте министры обеих стран подписали в Одессе.

"Подписание этого Соглашения свидетельствует о нашей политической воле сотрудничать по европейским правилам. Теперь имеем четко определенный порядок консультаций в случае, если какая-то из сторон запланирует проект, который может иметь трансграничное влияние на окружающую среду", – пояснил Стрелец.

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Глава Минприроды Украины выразил надежду, что соглашение не только улучшит заботу об окружающей среде, но и позволит избежать проблемных кейсов, например, в случае строительства канала "Дунай-Черное море".

"Решение этого спора между Украиной и Румынией продолжалось 20 лет. В декабре 2023 года наши государства наконец закрыли этот вопрос. Украина и Молдова на пути в ЕС не могут допустить подобных кейсов", – напомнил министр.

Конвенция Эспо – это международный договор, обязывающий государства оценивать влияние на окружающую среду коммерческих проектов, если они могут повлиять на окружающую среду другого государства.

Украина ратифицировала Конвенцию в 1999 году.

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