Гарріс погодилась на два раунди дебатів із Трампом

Кампанія кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс заявила, що та візьме участь у двох дебатах із республіканським опонентом Дональдом Трампом.

Заяву речника кампанії Гарріс Майкла Тайлера цитує видання The Hill, повідомляє "Європейська правда".

У кандидатки від демократів спробували покласти край пропозиції Трампа щодо додаткових дебатів, заявивши, що "дебатам про дебати кінець".

"Якщо припустити, що Дональд Трамп справді прийде 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Волз зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидента і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", – пояснив Тайлер.

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Таким чином, у Гарріс відкинули можливість проведення трьох раундів дебатів із Трампом, як того вимагав республіканець.

Також там виключили більш як один раунд дебатів між кандидатами у віцепрезиденти Джей Ді Венсом та Тімом Волзом, що відповідає історичним прецедентам. Він має відбутись 1 жовтня на CBS News.

Згідно з останнім опитуванням The New York Times і Сієнського коледжу, Гарріс випереджає Трампа на чотири пункти в Пенсильванії і двох інших ключових штатах – Вісконсині і Мічигані.

В іншому опитуванні віцепрезидентка США здобула очевидну перевагу за кількома лідерськими якостями, такими як чесність, хоча американці дещо більше довіряють Трампу в питаннях економіки та імміграції.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США.