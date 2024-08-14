Віцепрезидентка США Камала Гарріс має очевидну перевагу над колишнім президентом Дональдом Трампом за кількома лідерськими якостями, такими як чесність, хоча американці дещо більше довіряють Трампу в питаннях економіки та імміграції.

Про це свідчить нове опитування Associated Press-Центру досліджень громадських відносин NORC, передає "Європейська правда".

Майже половина американців вважають, що "відданість демократії" і "дисциплінованість" – це якості, які найкраще описують Гарріс. Приблизно 3 з 10 кажуть, що ці якості краще описують Трампа.

Приблизно 4 з 10 вважають, що Гарріс – це та, хто "піклується про таких людей, як ви", тоді як приблизно 3 з 10 говорять це про Трампа. Приблизно 4 з 10 вважають, що слово "чесний" краще описує Гарріс, а 24% вважають, що ця якість краще описує Трампа.

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Камала Гарріс готується прийняти номінацію від Демократичної партії на партійному з'їзді наступного тижня і стати офіційною кандидаткою у президенти. Демократи продовжують бути набагато більш задоволеними її кандидатурою, ніж кандидатурою Байдена.

Трамп проводить передвиборчу кампанію, позиціонуючи себе як сильного лідера, здатного впоратися з важкими кризами, що стоять перед країною, і припускаючи, що іноземні лідери не будуть поважати Гарріс в Білому домі. Але, згідно з опитуванням, він не має переваги серед американців за цією характеристикою. Четверо з 10 дорослих американців вважають Трампа сильним лідером, і приблизно стільки ж говорять так про Гарріс. Приблизно 4 з 10 вважають, що Трамп здатен впоратися з кризою, і приблизно така ж частка вважає, що Гарріс має кращі можливості для цього.

Американці приблизно порівну розділилися між тим, хто, на їхню думку, більш здатний перемогти в листопаді – Трамп чи Гарріс. У липні, до того як Байден вибув з перегонів, лише близько 2 з 10 американців вважали його більш здатним перемогти, тоді як про Трампа так думали приблизно вдвічі більше.

Американці більш схильні довіряти Трампу, ніж Гарріс, коли йдеться про економіку чи імміграцію, але різниця незначна – 45% кажуть, що Трамп краще справляється з економікою, тоді як 38% кажуть те саме про Гарріс. Аналогічна різниця спостерігається і в питанні імміграції.

Гарріс має більшу перевагу над Трампом, коли йдеться про вирішення питань, пов'язаних з расою та расовою нерівністю, політикою щодо абортів та охороною здоров'я. Приблизно половина дорослого населення США вважає, що Гарріс краще, ніж Трамп, впорається з кожним з цих питань, порівняно з 3 з 10, які вважають, що Трамп впорається з цим питанням.

У питанні війни РФ проти України, то американські виборці вважають, що Трамп і Гарріс здатні вирішувати пов’язані з цим проблеми приблизно на однаковому рівні (74% і 69% відповідно).

Згідно з опитуванням New York Times і Сієнського коледжу, Гарріс випереджає Трампа на чотири пункти в Пенсильванії і двох інших ключових штатах – Вісконсині і Мічигані.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США