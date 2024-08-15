Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом

Кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис заявила, что та примет участие в двух дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.

Заявление представителя кампании Харрис Майкла Тайлера цитирует издание The Hill, сообщает "Европейская правда".

У кандидата от демократов попытались положить конец предложения Трампа о дополнительных дебатах, заявив, что "дебатам о дебатах конец".

"Если предположить, что Дональд Трамп действительно придет 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор Уолз встретится с Джей Ди Вэнсом 1 октября, и американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре", – пояснил Тайлер.

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Таким образом, у Харрис отвергли возможность проведения трех раундов дебатов с Трампом, как того требовал республиканец.

Также там исключили более одного раунда дебатов между кандидатами в вице-президенты Джей Ди Вэнсом и Тимом Уолзом, что соответствует историческим прецедентам. Он должен состояться 1 октября на CBS News.

Согласно последнему опросу The New York Times и Сиенского колледжа, Харрис опережает Трампа на четыре пункта в Пенсильвании и двух других ключевых штатах – Висконсине и Мичигане.

В другом опросе вице-президент США получила очевидное преимущество по нескольким лидерским качествам, таким как честность, хотя американцы несколько больше доверяют Трампу в вопросах экономики и иммиграции.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он делает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США.