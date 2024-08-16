Поліція Молдови вивчає, хто стоїть за появою в містах агітації "голосувати проти ЄС"

У Кишиневі, Бєльцях і Гагаузії з'явилися таблички, що закликають голосувати "проти ЄС" на референдумі, що відбудеться в жовтні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

16 серпня на вулицях, у дворах Кишинева, Бєльців, Комрата і вздовж трас з'явилися таблички із закликами голосувати проти ЄС: "Тут могли гуляти діти, але їхні батьки виїхали з Молдови. Голосуй проти ЄС".

фото Newsmaker

Відповідаючи на запитання NM, глава пресслужби Генінспекторату поліції Діана Фетко уточнила, що подібні таблички встановили і біля будівлі адміністрації президента в Кишиневі.

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Правоохоронці встановили особу того, хто це зробив. Це людина з кримінальним минулим.

"Також встановлено, що жінка розклеювала подібні листівки в інших районах міста. Два таких випадки зареєстрували в Бєльцях. Поліція вживає заходів, щоб встановити особи тих, хто стоїть за цими діями", – сказала Діана Фетко.

Нагадаємо, парламент Молдови 16 травня затвердив дату президентських виборів у 2024 році – вона відбудеться 20 жовтня, тобто в той же день, що й референдум про вступ до Європейського Союзу.

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