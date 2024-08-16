Полиция Молдовы изучает, кто стоит за появлением в городах агитации "голосовать против ЕС"

В Кишиневе, Бельцах и Гагаузии появились таблички, призывающие голосовать "против ЕС" на референдуме, который состоится в октябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

16 августа на улицах, во дворах Кишинева, Бельцев, Комрата и вдоль трасс появились таблички с призывами голосовать против ЕС: "Здесь могли гулять дети, но их родители уехали из Молдовы. Голосуй против ЕС".

фото Newsmaker

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Отвечая на вопрос NM, глава пресс-службы Генинспектората полиции Диана Фетко уточнила, что подобные таблички установили и у здания администрации президента в Кишиневе.

Правоохранители установили личность того, кто это сделал. Это человек с криминальным прошлым.

"Также установлено, что женщина расклеивала подобные листовки в других районах города. Два таких случая зарегистрировали в Бельцах. Полиция принимает меры, чтобы установить личности тех, кто стоит за этими действиями", – сказала Диана Фетко.

Напомним, парламент Молдовы 16 мая утвердил дату президентских выборов в 2024 году – она состоится 20 октября, то есть в тот же день, что и референдум о вступлении в Европейский Союз.

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