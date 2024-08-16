В Латвії очікують прибуття військовослужбовців з Данії

У Латвії наступного тижня на військовій базі "Адажі" відбудеться церемонія, на якій батальйон Королівських збройних сил Данії приєднається до багатонаціональної бригади НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Данський контингент у Латвії складатиметься з до 800 військовослужбовців.

Планується, що данський контингент служитиме в Латвії по черзі з військовослужбовцями збройних сил Швеції.

Реклама:

У Міністерстві оборони Латвії зазначають, що військовослужбовці Королівських збройних сил Данії в різному чисельному складі вже проходили службу на військовій базі "Адажі".

Досі данський контингент входив до складу Механізованої піхотної бригади сухопутних військ, проте з проведенням урочистої церемонії він буде інтегрований до багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, яка, своєю чергою, підпорядковується штабу багатонаціональної дивізії НАТО "Північ".

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс додав, що приєднання Данії значно зміцнить багатонаціональну бригаду НАТО в Латвії, сприяючи її здатності негайно реагувати на будь-яку загрозу.

Нагадаємо, в лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Польщу прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Також у Польщі був розміщений гарнізон армії США, що підтримує присутність американських військ.

А нещодавно у НАТО оголосили про готовність нової бази протиповітряної оборони США на півночі Польщі, призначеної для виявлення та перехоплення атак балістичних ракет.