В Латвии ожидают прибытия военнослужащих из Дании

В Латвии на следующей неделе на военной базе "Адажи" состоится церемония, на которой батальон Королевских вооруженных сил Дании присоединится к многонациональной бригаде НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Датский контингент в Латвии будет состоять из до 800 военнослужащих.

Планируется, что датский контингент будет служить в Латвии поочередно с военнослужащими вооруженных сил Швеции.

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В Министерстве обороны Латвии отмечают, что военнослужащие Королевских вооруженных сил Дании в разном численном составе уже проходили службу на военной базе "Адажи".

До сих пор датский контингент входил в состав Механизированной пехотной бригады сухопутных войск, однако с проведением торжественной церемонии он будет интегрирован в многонациональную бригаду НАТО в Латвии, которая, в свою очередь, подчиняется штабу многонациональной дивизии НАТО "Север".

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс добавил, что присоединение Дании значительно укрепит многонациональную бригаду НАТО в Латвии, способствуя ее способности немедленно реагировать на любую угрозу.

Напомним, в феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.

Также в Польше был размещен гарнизон армии США, поддерживающий присутствие американских войск.

А недавно в НАТО объявили о готовности новой базы противовоздушной обороны США на севере Польши, предназначенной для обнаружения и перехвата атак баллистических ракет.