ЄС засудив вирок у Росії дівчині за донат у $51 на допомогу Україні

Речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі засудила ув’язнення на 12 років громадянки Росії та США Ксенії Кареліної за пожертвування 51 долара на допомогу Україні.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Представниця ЄС заявила, що 12-річний вирок Кареліній за пожертвування на користь української неурядової організації "шокує".

"ЄС закликає Росію звільнити всіх в'язнів совісті та припинити репресії щодо протестувальників проти війни", – додала Массралі.

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Напередодні російський суд засудив Ксенію Кареліну до 12 років ув'язнення за статтею про державну зраду за те, що вона пожертвувала 51 долар благодійній організації на підтримку України.

Кареліна живе в Лос-Анджелесі й стала громадянкою США в 2021 році. Вона була заарештована під час відвідин сім'ї в січні 2023 року в Єкатеринбурзі.

Жінка визнала себе винною минулого тижня після судового засідання, що проходило за зачиненими дверима.

Кареліна постала перед судом у червні в тому ж суді, що й репортер Wall Street Journal Еван Гершкович, який був ув'язнений за шпигунство, але звільнений на початку серпня в межах обміну ув'язненими зі США та іншими західними країнами.

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